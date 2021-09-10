Роналду заявил, что окажет давление на Сульшера, чтобы выходить в стартовом составе МЮ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о желании скорее выйти на поле.

«Собираюсь оказать давление на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе. Я готов!» — цитирует шутку Роналду официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

При этом форвард серьёзно отметил, что не ждёт выхода в стартовом составе в матче с «Ньюкаслом». Роналду сказал, что будет нервничать в день игры, хотя он уже зрелый и опытный футболист.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» состоится 11 сентября в рамках четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд».

Португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В августе 2021-го Роналду из туринского «Ювентуса» перешёл в свой бывший клуб.

Ранее Роналду заявил, что намерен быть ключевым игроком «красных дьяволов» в ближайшие три-четыре года.