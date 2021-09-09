Роналду заявил, что намерен быть ключевым игроком МЮ в ближайшие три-четыре года

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Португальский форвард Криштиану Роналду поделился эмоциями после возвращения в состав «Манчестер Юнайтед».
Роналду заявил, что намерен быть ключевым игроком МЮ в ближайшие три-четыре года
  • © AP

«Я не отдыхать сюда приехал. Раньше в этом клубе у меня всё было отлично и мы регулярно завоёвывали трофеи. Я много лет выступал в этой футболке. Теперь же я здесь для того, чтобы снова побеждать. Я готов к игре и думаю, что буду ключевым игроком в ближайшие три-четыре года», — цитирует Роналду пресс-служба «красных дьяволов».

Португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В августе 2021 Роналду вернулся в свой бывший клуб, перейдя из «Ювентуса».

Ранее Гаджиев посоветовал игрокам сборной России брать пример с Роналду.

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