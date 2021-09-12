Кокорин не сыграл ни одной минуты в текущем сезоне чемпионата Италии

Нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин не провёл ни одной минуты на поле в сезоне-2021/22.

Всего на старте сезона в Серии А «Фиорентина» сыграла четыре матча, однако Кокорин ни разу не появился на поле, сообщает «Матч ТВ».

Кокорин известен по выступлениям за московские клубы «Динамо» и «Спартак», а также махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи». Зимой 2021 года он перешёл в «Фиорентину». В Италии он провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что дубль Душана Влаховича принёс «Фиорентине» победу в матче с «Аталантой» (2:1).