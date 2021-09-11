Дубль Влаховича принёс «Фиорентине» победу в матче с «Аталантой»

В четвёртом туре итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде одержала победу над «Аталантой».

Встреча, проходившая на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершилась победой (2:1) в пользу гостей.

Оба гола в составе «Фиорентины» на счету форварда Душана Влаховича, который дважды был точен с 11-метровой отметки. У хозяев пенальти реализовал Дуван Сапата.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 50 минут, после был заменён. Его соотечественник Александр Кокорин провёл матч на скамейке запасных.

Ранее «Наполи» обыграл «Ювентус» в матче Серии А.