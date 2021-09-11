Дубль Влаховича принёс «Фиорентине» победу в матче с «Аталантой»
Встреча, проходившая на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершилась победой (2:1) в пользу гостей.
Оба гола в составе «Фиорентины» на счету форварда Душана Влаховича, который дважды был точен с 11-метровой отметки. У хозяев пенальти реализовал Дуван Сапата.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 50 минут, после был заменён. Его соотечественник Александр Кокорин провёл матч на скамейке запасных.
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