«Наполи» обыграл «Ювентус» в матче Серии А

В рамках третьего тура итальянской Серии А «Наполи» в родных стенах одержал победу над туринским «Ювентусом».

Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Маттео Политано, у гостей мяч забил Альваро Мората.

«Наполи» набрал девять очков в трёх турах и возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Ювентус» имеет одно очко. Туринцы пока не побеждали в чемпионате Италии в нынешнем сезоне, проиграв два матча из трёх.

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