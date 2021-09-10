Матерацци сообщил, что Инсинье может перейти в российский клуб

Чемпион мира 2006 года по футболу в составе сборной Италии Марко Матерацци рассказал о возможном переходе вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Что касается Инсинье, он капитан «Наполи», это определённый статус. Но давайте я скажу так: может быть, когда у него истечёт контракт, он перейдёт в какой-то клуб из России», — цитирует Матерацци «Матч ТВ».

Он также отметил, что раньше в Россию ехали известные футболисты, среди которых Роберто Карлос, Халк, Витсель и другие. При этом Матерацци считает, что в России и Италии с тех пор многое изменилось.

«Допустим, когда Роналду приехал играть в Италию, он открыл дорогу для многих других игроков. Когда Ибра вернулся, он также открыл дорогу для новых игроков», — сказал Матерацци.

Он посоветовал России дождаться такого же периода, когда футболисты сами начнут приезжать в чемпионат.

Контракт Инсинье и «Наполи» истекает по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, «Зенит» интересуется футболистом.

Ранее сообщалось, что «Милан» предложит четырёхлетний контракт Сердару Азмуну.