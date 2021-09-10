Матерацци сообщил, что Инсинье может перейти в российский клуб

Короткая ссылка
Чемпион мира 2006 года по футболу в составе сборной Италии Марко Матерацци рассказал о возможном переходе вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Матерацци сообщил, что Инсинье может перейти в российский клуб
  • © AP Photo/Frank Augstein

«Что касается Инсинье, он капитан «Наполи», это определённый статус. Но давайте я скажу так: может быть, когда у него истечёт контракт, он перейдёт в какой-то клуб из России», — цитирует Матерацци «Матч ТВ».

Он также отметил, что раньше в Россию ехали известные футболисты, среди которых Роберто Карлос, Халк, Витсель и другие. При этом Матерацци считает, что в России и Италии с тех пор многое изменилось.

«Допустим, когда Роналду приехал играть в Италию, он открыл дорогу для многих других игроков. Когда Ибра вернулся, он также открыл дорогу для новых игроков», — сказал Матерацци.

Он посоветовал России дождаться такого же периода, когда футболисты сами начнут приезжать в чемпионат.

Контракт Инсинье и «Наполи» истекает по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, «Зенит» интересуется футболистом.

Ранее сообщалось, что «Милан» предложит четырёхлетний контракт Сердару Азмуну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить