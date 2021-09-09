Источник: «Милан» предложит четырёхлетний контракт Азмуну

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун может следующим летом перейти в итальянский «Милан».

Об этом сообщает Todofichajes. По информации источника, миланцы заинтересованы в подписании нападающего петербуржцев и планируют осуществить это по истечении срока действия контракта в следующем году. «Милан» предложит Азмуну контракт до 2026 года с зарплатой в размере €3,2 млн.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Азмун провёл шесть матчей и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что «Рома» будет пытаться получить форварда «Зенита» Азмуна бесплатно.