Источник: «Милан» предложит четырёхлетний контракт Азмуну

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Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун может следующим летом перейти в итальянский «Милан».
Источник: «Милан» предложит четырёхлетний контракт Азмуну
  • Reuters

Об этом сообщает Todofichajes. По информации источника, миланцы заинтересованы в подписании нападающего петербуржцев и планируют осуществить это по истечении срока действия контракта в следующем году. «Милан» предложит Азмуну контракт до 2026 года с зарплатой в размере €3,2 млн.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Азмун провёл шесть матчей и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что «Рома» будет пытаться получить форварда «Зенита» Азмуна бесплатно.

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