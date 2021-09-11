Непомнящий считает, что российский футбол непривлекателен для легионеров

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался об уровне нынешних легионеров в отечественном футболе.

«В российском футболе легионеры девальвированы. То, что было раньше, и то, что сейчас, невозможно сравнивать. Уровень иностранцев упал, и не только в ЦСКА. Если прежде мы могли заинтересовать их деньгами, то теперь нет. Наш футбол для них непривлекателен», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее Непомнящий выразил уверенность, что главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий должен помочь полузащитникам команды Ивану Облякову и Ильзату Ахметову раскрыть их потенциал.