Непомнящий считает, что российский футбол непривлекателен для легионеров

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался об уровне нынешних легионеров в отечественном футболе.
Непомнящий считает, что российский футбол непривлекателен для легионеров
  • РИА Новости

«В российском футболе легионеры девальвированы. То, что было раньше, и то, что сейчас, невозможно сравнивать. Уровень иностранцев упал, и не только в ЦСКА. Если прежде мы могли заинтересовать их деньгами, то теперь нет. Наш футбол для них непривлекателен», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее Непомнящий выразил уверенность, что главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий должен помочь полузащитникам команды Ивану Облякову и Ильзату Ахметову раскрыть их потенциал.

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