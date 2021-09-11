Esport3: «Барселона» готова предложить €70 млн за футболиста сборной Испании Ольмо

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Испанский футбольный клуб «Барселона» намерен приобрести полузащитника немецкого «Лейпцига» Дани Ольмо в зимнее трансферное окно.
Esport3: «Барселона» готова предложить €70 млн за футболиста сборной Испании Ольмо
  • © AP Photo/Matt Dunham

Как сообщает Esport3, 23-летний хавбек является приоритетной трансферной целью каталонцев. «Барса» готова заплатить за игрока €70 млн.

До этого появилась информация, что сине-гранатовые в последний день летнего трансферного окна договорилась с Ольмо о пятилетнем контракте. При этом его действующее соглашение с «Лейпцигом» рассчитано до 2024 года.

Ольмо с 2007 по 2014 год занимался в академии «Барселоны», но за основную команду он не играл. За «Лейпциг» он выступает с 2020 года. С тех пор он провёл за немецкую команду 61 матч, забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач. На его счету также 16 игр и три гола за сборную Испании.

Ранее сообщалось, что форвард «Барселоны» Серхио Агуэро планирует вернуться после травмы на несколько недель раньше ожидаемого срока.

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