Агуэро планирует вернуться после травмы на несколько недель раньше ожидаемого срока
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«Всё идёт хорошо, есть прогресс. Даты возвращения пока нет, но я надеюсь, что срок восстановления сократится на несколько недель», — цитирует Агуэро RAC1 Sport.
Нападающий после перехода в «Барселону» получил травму, поэтому он ещё не дебютировал за команду. Агуэро выбыл до октября.
В летнее трансферное окно аргентинец на правах свободного агента перешёл из «Манчестер Сити» в «Барселону».
Ранее Жерар Пике заявил, что может завершить карьеру в 2022 году.