Агуэро планирует вернуться после травмы на несколько недель раньше ожидаемого срока

Форвард каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о сроках своего восстановления после травмы.

«Всё идёт хорошо, есть прогресс. Даты возвращения пока нет, но я надеюсь, что срок восстановления сократится на несколько недель», — цитирует Агуэро RAC1 Sport.

Нападающий после перехода в «Барселону» получил травму, поэтому он ещё не дебютировал за команду. Агуэро выбыл до октября.

В летнее трансферное окно аргентинец на правах свободного агента перешёл из «Манчестер Сити» в «Барселону».

Ранее Жерар Пике заявил, что может завершить карьеру в 2022 году.