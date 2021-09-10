Агуэро планирует вернуться после травмы на несколько недель раньше ожидаемого срока

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Форвард каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о сроках своего восстановления после травмы.
Агуэро планирует вернуться после травмы на несколько недель раньше ожидаемого срока
  • © AP Photo/Joan Monfort

«Всё идёт хорошо, есть прогресс. Даты возвращения пока нет, но я надеюсь, что срок восстановления сократится на несколько недель», — цитирует Агуэро RAC1 Sport.

Нападающий после перехода в «Барселону» получил травму, поэтому он ещё не дебютировал за команду. Агуэро выбыл до октября.

В летнее трансферное окно аргентинец на правах свободного агента перешёл из «Манчестер Сити» в «Барселону».

Ранее Жерар Пике заявил, что может завершить карьеру в 2022 году.

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