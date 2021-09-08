Пике заявил, что может завершить карьеру в 2022 году
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«Я завершу карьеру в качестве игрока «Барселоны». Этот сезон может стать последним», — цитирует Пике La Sotana.
Он добавил, что уйдёт из футбола, когда почувствует, что больше не полезен своей команде. 34-летний Пике не гарантирует, что будет выступать в следующем сезоне.
Испанец является воспитанником «Барселоны». С 2004 по 2008 год Пике защищал цвета «Манчестер Юнайтед».
За «Барселону» он провёл 365 матчей, в которых забил 30 мячей.
В составе сборной Испании Пике стал чемпионом мира и Европы.
Ранее Пике назвал Хосепа Марию Бартомеу одним из худших президентов «Барселоны».