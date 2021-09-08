Пике заявил, что может завершить карьеру в 2022 году

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике не исключил, что сезон-2021/22 может стать последним в его карьере.

«Я завершу карьеру в качестве игрока «Барселоны». Этот сезон может стать последним», — цитирует Пике La Sotana.

Он добавил, что уйдёт из футбола, когда почувствует, что больше не полезен своей команде. 34-летний Пике не гарантирует, что будет выступать в следующем сезоне.

Испанец является воспитанником «Барселоны». С 2004 по 2008 год Пике защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

За «Барселону» он провёл 365 матчей, в которых забил 30 мячей.

В составе сборной Испании Пике стал чемпионом мира и Европы.

Ранее Пике назвал Хосепа Марию Бартомеу одним из худших президентов «Барселоны».