Пике назвал Бартомеу одним из худших президентов «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике оценил работу бывшего президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу.

«Я не могу сказать, что он самый худший, но за то время, которое я помню, он должен быть в верхней части этого списка», — цитирует Пике Marca.

Он отметил, что во время президентства Бартомеу клуб пошёл не в том направлении, в котором хотели каталонцы. Пике теперь надеется на лучшее будущее.

Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с 2014 по 2020 год. В настоящий момент его место занимает Жоан Лапорта.

34-летний Пике выступает за каталонский клуб с 2008 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо может перейти в московский ЦСКА.