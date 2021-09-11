Кьюлли: сессия MinisterAccord даст отличную возможность обсудить важные вопросы спорта

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Президент Всемирного объединения международных спортивных федераций, а также глава саммита SportAccord Рафаэль Кьюлли рассказал об особенностях организованной внутри форума сессии — MinisterAccord.
Кьюлли: сессия MinisterAccord даст отличную возможность обсудить важные вопросы спорта
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Что касается SportAccord в целом, мы всегда пытаемся найти новые способы вовлечения различных заинтересованных сторон. Мы говорили с рядом министров — с министром спорта, министром культуры, министром туризма, министром по делам молодёжи. Они все выразили желание иметь в своём распоряжении платформу, где они могли бы встречаться, обмениваться идеями, знаниями, опытом. И нам показалось, что будет полезно организовать внутри SportAccord такую вот сессию — MinisterAccord. И к нам уже обратились ряд государств, ряд министров», — сказал Кьюлли в интервью RT.

По его словам, в организации будут очень рады такой платформе для обсуждения на высоком уровне вопросов спортивной дипломатии.

«Так что это отличная возможность обсудить важные вопросы, имеющие отношение не только к спорту, но и к обществу в целом», — добавил Кьюлли.

Ранее Кьюлли предположил, как пройдёт саммит SportAccord в Екатеринбурге.

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