Кьюлли предположил, как пройдёт саммит SportAccord в Екатеринбурге

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Президент Всемирного объединения международных спортивных федераций Рафаэль Кьюлли поделился ожиданиями от проведения саммита SportAccord, который должен пройти в мае 2022 года в Екатеринбурге.
Кьюлли предположил, как пройдёт саммит SportAccord в Екатеринбурге
  • © A.Savin / wikipedia.org

«На мой взгляд, это отличный пример сотрудничества между нами в SportAccord, местным организационным комитетом и российскими властями на самом высоком уровне. Сообща мы пришли к решению отложить мероприятие, поскольку понимали, что многие страны, спортсмены и важные заинтересованные стороны всё ещё были ограничены в передвижениях и опасались, что не смогут посетить саммит. По этой причине было принято решение отложить его до мая 2022 года. Это будет потрясающий мостик между разными культурами и религиями», — сказал Кьюлли в интервью RT.

По его словам, на мероприятии будет представлено множество спортивных дисциплин, а также произойдёт пересечение миров спорта и бизнеса.

«Участники будут размышлять о том, какие новые технологии можно использовать в будущем при организации многолюдных мероприятий, которые должны быть безопасными для всех», — добавил Кьюлли.

Ранее была объявлена первая тема всемирного саммита SportAccord 2021.

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