Матерацци оценил выступление Миранчука и Кокорина в итальянском чемпионате

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Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Марко Матерацци оценил выступление Алексея Миранчука и Александра Кокорина в Серии А.
Матерацци оценил выступление Миранчука и Кокорина в итальянском чемпионате
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«Может показаться, что четыре гола и два ассиста не самый выдающийся результат, но в моём понимании «Аталанта» — это лучшая «маленькая» команда в мире», — цитирует Матерацци «Матч ТВ».

Он также отметил, что Миранчук имел не так много игрового времени. Матерацци считает, что футболист должен развиваться при таком тренере, как Джан Пьеро Гасперини.

Итальянец добавил, что из «Фиорентины» ушёл Франк Рибери, на место которого должен претендовать Кокорин.

«Надеюсь, у Кокорина получится — во Флоренции от него ожидают многого», — заключил Матерацци.

Итальянский футболист прибыл в столицу России в связи со стартом Кубка легенд.

Ранее Матерацци сообщил, что Лоренцо Инсинье может перейти в российский клуб.

 

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