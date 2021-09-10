Спортивный директор «Баварии» назвал нонсенсом идею проводить ЧМ каждые два года

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич раскритиковал идею о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Это нонсенс, невозможно. Это нереализуемая идея, поскольку парни будут уезжать на месяц. Все планы нарушатся. Я не думаю, что это произойдёт. Мы не можем увеличивать число матчей», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany.

В настоящее время ФИФА рассматривает возможность проведения чемпионатов мира раз в два года начиная с 2028 года.

Ранее «Бавария» может приобрести Вернера перед следующим сезоном.