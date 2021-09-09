Источник: «Бавария» может приобрести Вернера перед следующим сезоном

Мюнхенская «Бавария» рассматривает вариант с приобретением нападающего лондонского «Челси» Тимо Вернера в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Sport1.de. По информации источника, трансфер может состояться, если мюнхенский клуб не продлит контракт с Робертом Левандовски, а также не сможет приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Препятствием для трансфера может стать высокая зарплата Вернера.

25-летний немец в прошедшем сезоне принял участие в 52 играх за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Баварии» Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии.