Bild: экс-футболист «Баварии» Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии

Короткая ссылка
Защитник французского «Лиона» Жером Боатенг, известный по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», признан виновным по делу о домашнем насилии.
Bild: экс-футболист «Баварии» Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии
  • © AP

Об этом сообщает Bild со ссылкой на немецкую полицию. Боатенг заплатит штраф в размере €1,8 млн в качестве возмещения морального ущерба.

Немецкая прокуратура обвиняет футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска после ссоры. Помимо штрафа, Боатенгу грозил тюремный срок до пяти лет. 

Ранее сообщалось, что Азмун не перейдёт в «Лион».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить