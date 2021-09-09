Bild: экс-футболист «Баварии» Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии
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Об этом сообщает Bild со ссылкой на немецкую полицию. Боатенг заплатит штраф в размере €1,8 млн в качестве возмещения морального ущерба.
Немецкая прокуратура обвиняет футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска после ссоры. Помимо штрафа, Боатенгу грозил тюремный срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что Азмун не перейдёт в «Лион».