Bild: экс-футболист «Баварии» Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии

Защитник французского «Лиона» Жером Боатенг, известный по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», признан виновным по делу о домашнем насилии.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на немецкую полицию. Боатенг заплатит штраф в размере €1,8 млн в качестве возмещения морального ущерба.

Немецкая прокуратура обвиняет футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска после ссоры. Помимо штрафа, Боатенгу грозил тюремный срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Азмун не перейдёт в «Лион».