Источник: Азмун не перейдёт в «Лион»

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Петербургский «Зенит» не отпустит форварда Сердара Азмуна во французский «Лион».
Источник: Азмун не перейдёт в «Лион»
  • РИА Новости

Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в Twitter. По информации источника, «Зенит» не смог найти замену Сердару Азмуну.

Французский клуб уже согласовал с Азмуном условия личного контракта. Сумма предполагаемой сделки должна была составить €15 млн.

26-летний иранский футболист перешёл в «Зенит» в 2019 году. В нынешнем сезоне Азмун сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) шесть матчей, в которых отметился пятью голами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен заменить Азмуна футболистом «Бенфики» Карлосом Винисиусом.

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