Источник: Азмун не перейдёт в «Лион»
- РИА Новости
Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в Twitter. По информации источника, «Зенит» не смог найти замену Сердару Азмуну.
Французский клуб уже согласовал с Азмуном условия личного контракта. Сумма предполагаемой сделки должна была составить €15 млн.
26-летний иранский футболист перешёл в «Зенит» в 2019 году. В нынешнем сезоне Азмун сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) шесть матчей, в которых отметился пятью голами.
Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен заменить Азмуна футболистом «Бенфики» Карлосом Винисиусом.