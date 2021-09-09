Хиддинк заявил о намерении завершить карьеру

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Известный нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк, в последнее время возглавлявший сборную Кюрасао, заявил о завершении карьеры.
Хиддинк заявил о намерении завершить карьеру
  • Reuters

«В последнее время я не работал из-за коронавируса. Так совпало, что вчера я говорил об этом с руководством. Мы пришли к решению, что нам пока лучше сделать паузу, потому что они пойдут другим путём. Я собираюсь остановиться. Совсем», — приводит слова специалиста Voetbal International.

74-летний Гус Хиддинк возглавлял ПСВ, «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис», «Челси», «Анжи», сборные Нидерландов, Кореи, России, Турции, олимпийскую сборную Китая.

С российской национальной командой нидерландец пробился в полуфинал Евро-2008.

Ранее агент заявил, что Аленичев готов вернуться к тренерской работе.

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