Хиддинк заявил о намерении завершить карьеру

Известный нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк, в последнее время возглавлявший сборную Кюрасао, заявил о завершении карьеры.

«В последнее время я не работал из-за коронавируса. Так совпало, что вчера я говорил об этом с руководством. Мы пришли к решению, что нам пока лучше сделать паузу, потому что они пойдут другим путём. Я собираюсь остановиться. Совсем», — приводит слова специалиста Voetbal International.

74-летний Гус Хиддинк возглавлял ПСВ, «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис», «Челси», «Анжи», сборные Нидерландов, Кореи, России, Турции, олимпийскую сборную Китая.

С российской национальной командой нидерландец пробился в полуфинал Евро-2008.

Ранее агент заявил, что Аленичев готов вернуться к тренерской работе.