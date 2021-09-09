Хиддинк заявил о намерении завершить карьеру
- Reuters
«В последнее время я не работал из-за коронавируса. Так совпало, что вчера я говорил об этом с руководством. Мы пришли к решению, что нам пока лучше сделать паузу, потому что они пойдут другим путём. Я собираюсь остановиться. Совсем», — приводит слова специалиста Voetbal International.
74-летний Гус Хиддинк возглавлял ПСВ, «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис», «Челси», «Анжи», сборные Нидерландов, Кореи, России, Турции, олимпийскую сборную Китая.
С российской национальной командой нидерландец пробился в полуфинал Евро-2008.
Ранее агент заявил, что Аленичев готов вернуться к тренерской работе.