Агент заявил, что Аленичев готов вернуться к тренерской работе

Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что в ближайшее время экс-наставник «Спартака» и «Енисея» Дмитрий Аленичев вернётся к тренерской работе.

«Аленичев планирует возвращаться к тренерской работе. У него были предложения от клубов РПЛ и ФНЛ, но эти проекты оказались ему не интересны. Он хочет вернуться в проект с амбициями, просто прийти и быть тренером — это не для него», — цитирует Маньякова Sport24.

Последним местом работы 48-летнего специалиста был «Енисей», который Аленичев покинул летом 2019 года.

Ранее тренер сборной Мальты поблагодарил российских журналистов за оценку игры его команды.