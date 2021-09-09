Агент заявил, что Аленичев готов вернуться к тренерской работе
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«Аленичев планирует возвращаться к тренерской работе. У него были предложения от клубов РПЛ и ФНЛ, но эти проекты оказались ему не интересны. Он хочет вернуться в проект с амбициями, просто прийти и быть тренером — это не для него», — цитирует Маньякова Sport24.
Последним местом работы 48-летнего специалиста был «Енисей», который Аленичев покинул летом 2019 года.
Ранее тренер сборной Мальты поблагодарил российских журналистов за оценку игры его команды.