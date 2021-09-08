Тренер сборной Мальты поблагодарил российских журналистов за оценку игры его команды

Главный тренер сборной Мальты по футболу Дэвис Манджа поделился впечатлениями от проигранного матча с Россией (0:2) в шестом туре отборочного раунда к чемпионату мира-2022.

«Мы приехали сюда играть в свой футбол. Моментами нам это удавалось. Ничего ужасного не произошло. В целом, мы сыграли неплохо. Мы создали достаточно много моментов, имели возможность забить. Иногда у нас бывают ошибки, но мы имеем представление, как должен выглядеть наш футбол, и играем в соответствии с этим представлением. У нас есть своя философия: если и проигрывать, то так, как мы это сделали сегодня. Спасибо российским журналистам за похвалу в адрес нашей игры, я согласен с вами. Но я не могу сказать, что доволен на сто процентов, ведь мы проиграли», — цитирует Манджу «Матч ТВ».

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы Н, отставая от Хорватии (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Мальта имеет четыре очка на счету и располагается на пятом месте.

Ранее Карпин заявил, что поблагодарил игроков сборной России за игру с Мальтой.