Мазепин — о гонке «Формулы-1» в Сочи: волнение придаёт больше мотивации

Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин рассказал о своих эмоциях и планах на гонку перед стартом Гран-при России.

«Волнение испытываю только позитивное, потому что это придаёт больше мотивации, заставляет больше работать в подготовительный период перед гонкой», — приводит слова Мазепина РИА Новости.

Он добавил, что обязанности гонщика «Формулы-1» по работе на трассе в машине Haas совершенно отличаются от того, что приходилось делать в прошлые годы.

«Сильно жду гонку, надеюсь, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, болельщиков будет много», — рассказал российский гонщик.

Гран-при России пройдёт в Сочи 24—26 сентября.

Ранее чемпион «Формулы-1» раскритиковал поведение Мазепина на Гран-при Нидерландов.