Чемпион «Формулы-1» раскритиковал поведение Мазепина на Гран-при Нидерландов

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон выразил недовольство поведением российского пилота команды Haas Никиты Мазепина на Гран-при Нидерландов.

«Неважно, что случилось в квалификации, это не должно влиять на тебя и на твоё выступление в гонке. Если такое происходит, то ты выбрал не тот вид спорта, потому что «Формула-1» очень опасна», — цитирует Баттона Planet F1.

По словам британского пилота, россиянину стоит изменить свой подход к делу, если он хочет выступать в «Формуле-1» на протяжении долгих лет. Баттон считает, что профессиональный гонщик должен уметь справляться со своими эмоциями, абстрагироваться от внешних факторов и идти дальше.

Ранее пилот Haas Мик Шумахер раскритиковал своего напарника по команде россиянина Никиту Мазепина за слишком агрессивные действия на первом круге Гран-при Нидерландов.