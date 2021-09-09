Япония не станет проводить клубный ЧМ по футболу из-за коронавируса

В Японской футбольной ассоциации (JFA) заявили, что страна отказывается от проведения клубного чемпионата мира 2021 года из-за распространения коронавируса.

«JFA договорилась с Международной федерацией футбола (ФИФА) об отказе от турнира», — сообщает пресс-служба JFA.

Вместе с тем в пресс-релизе отмечается, что новое место проведения соревнований будет объявлено ФИФА позже.

Турнир должен был пройти в декабре 2021 года.

Ранее сообщалось, что руководство Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) выступило против идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.