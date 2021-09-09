Япония не станет проводить клубный ЧМ по футболу из-за коронавируса
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«JFA договорилась с Международной федерацией футбола (ФИФА) об отказе от турнира», — сообщает пресс-служба JFA.
Вместе с тем в пресс-релизе отмечается, что новое место проведения соревнований будет объявлено ФИФА позже.
Турнир должен был пройти в декабре 2021 года.
Ранее сообщалось, что руководство Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) выступило против идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.