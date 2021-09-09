EPFL выступила против проведения ЧМ раз в два года

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Руководство Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL), в которую входит Российская премьер-лига (РПЛ), выступило против идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.
EPFL выступила против проведения ЧМ раз в два года
  • Reuters

«Представители лиг единогласно выступили против любых предложений об организации чемпионата мира каждые два года», — сообщает пресс-служба EPFL.

В EPFL считают, что проведение первенства планеты каждые два года нанесёт вред футболу на национальном уровне.

В настоящее время Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность проведения чемпионата мира раз в два года. Предварительно предложение поддержали 166 федераций. 

Ранее сообщалось, что Форум мировых лиг (The World Leagues Forum), представляющий профессиональные лиги на мировом уровне, будет выступать против любых предложений о проведении чемпионата мира каждые два года.

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