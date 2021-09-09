Форум мировых лиг выступил против проведения ЧМ раз в два года

Форум мировых лиг (The World Leagues Forum), представляющий профессиональные лиги на мировом уровне, будет выступать против любых предложений о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Чемпионат мира — это символическое и уникальное спортивное событие. Руководство ФИФА не может превратить что-то исключительное в обычное событие для удовлетворения своих краткосрочных интересов», — говорится на официальном сайте The World Leagues Forum (WLF).

В WLF считают, что проводимый раз в два года чемпионат мира негативно повлияет на футбольную экономику и плохо скажется на состоянии игроков.

«Как работодатели игроков и разработчики игры на национальном уровне, лиги запрашивают полные и прозрачные обсуждения, чтобы футбольный календарь, который требует дополнительного баланса между клубными матчами и национальными командами, мог быть согласован всеми заинтересованными сторонами, чтобы принести пользу игре на всех уровнях в долгосрочной перспективе», — сказано в заявлении.

В настоящее время Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность проведения чемпионата мира раз в два года. Предварительно предложение поддержали 166 федераций.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино привёл доводы в пользу проведения ЧМ раз в два года.