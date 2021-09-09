Президент ФИФА заявил о большом количестве «бесполезных» матчей

Президент Международной ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу матчей сборных в разгар сезона в европейских лигах.

«Я думаю, что нынешняя ситуация в международном календаре показывает нам, что мы достигли определённой черты. Эта пауза на игры национальных команд, усугублённая ситуацией с коронавирусной инфекцией, показала нам, насколько вредно для здоровья футболистов путешествовать из одной страны в другую. Это вредно также и для турниров. Слишком много бессмысленных встреч. У нас должна быть простая и понятная система, которую все понимают», — цитирует Инфантино SkySports.

Ранее президент ФИФА прокомментировал инцидент, который привёл к отмене матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины.