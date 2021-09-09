Агент Клаудиньо и Малкома назвал несправедливым отстранение игроков

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома, прокомментировал новость о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила его клиентам выступать за петербургский клуб до 14 сентября.

«Это абсолютно несправедливое решение. Клуб отпустил Малкома на Олимпийские игры в Токио, где он забил мяч и принёс национальной команде золото, а теперь вынужден лишиться двух футболистов на важные игры. Это неправильно», — цитирует Гарсию Sport24.

Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды.

Далее Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на петербургский клуб в Международную федерацию футбола (ФИФА).

В результате ФИФА запретила Клаудиньо и Малкому выступать за «Зенит» до 14 сентября.

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