Агент Клаудиньо и Малкома назвал несправедливым отстранение игроков
- Reuters
«Это абсолютно несправедливое решение. Клуб отпустил Малкома на Олимпийские игры в Токио, где он забил мяч и принёс национальной команде золото, а теперь вынужден лишиться двух футболистов на важные игры. Это неправильно», — цитирует Гарсию Sport24.
Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды.
Далее Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на петербургский клуб в Международную федерацию футбола (ФИФА).
В результате ФИФА запретила Клаудиньо и Малкому выступать за «Зенит» до 14 сентября.
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