Источник: ФИФА запретила Клаудиньо и Малкому выступать за «Зенит»
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Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Таким образом, игроки пропустят матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» и встречу первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против лондонского «Челси».
Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится 11 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:30 мск.
Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.
Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды.
Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на «Зенит» в ФИФА.