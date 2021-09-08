Источник: ФИФА запретила Клаудиньо и Малкому выступать за «Зенит»

Международная федерация футбола запретила игрокам «Зенита» Клаудиньо и Малкому выступать за петербургский клуб до 14 сентября.

Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Таким образом, игроки пропустят матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» и встречу первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против лондонского «Челси».

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится 11 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:30 мск.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.

Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды.

Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на «Зенит» в ФИФА.