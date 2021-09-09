УЕФА открыл дело против «Тобола» из-за из-за возможного допингового нарушения

Казахстанский клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с возможным нарушением антидопинговых правил со стороны защитника команды Руслана Валиуллина.

«На данный момент идёт внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещённые вещества могли попасть в кровь защитника. Допинг-пробы у Валиуллина и Сергея Малого были взяты после игры третьего раунда Лиги конференций с «Жилиной». Результат теста был отправлен на личную почту игрока, когда он уже находился в расположении национальной команды Казахстана», — говорится на официальном сайте «Тобола».

Напомним, генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин сообщил, что Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Документ о допинг-пробе защитника пришёл в федерацию на следующий день после встречи четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Казахстана и Украины, в котором Валиуллин отметился дублем.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков отреагировал на положительный допинг-тест Валиуллина.