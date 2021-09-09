УЕФА открыл дело против «Тобола» из-за из-за возможного допингового нарушения

Короткая ссылка
Казахстанский клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с возможным нарушением антидопинговых правил со стороны защитника команды Руслана Валиуллина.
УЕФА открыл дело против «Тобола» из-за из-за возможного допингового нарушения
  • Reuters

«На данный момент идёт внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещённые вещества могли попасть в кровь защитника. Допинг-пробы у Валиуллина и Сергея Малого были взяты после игры третьего раунда Лиги конференций с «Жилиной». Результат теста был отправлен на личную почту игрока, когда он уже находился в расположении национальной команды Казахстана», — говорится на официальном сайте «Тобола».

Напомним, генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин сообщил, что Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Документ о допинг-пробе защитника пришёл в федерацию на следующий день после встречи четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Казахстана и Украины, в котором Валиуллин отметился дублем.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков отреагировал на положительный допинг-тест Валиуллина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить