Футболист сборной Казахстана сдал положительный допинг-тест

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин сообщил, что защитник национальной команды Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест.

«После ответной игры Лиги конференций с «Жилиной» Валиуллин сдавал допинг-контроль, по итогам которого была выявлена запрещённая субстанция. Мы поговорили с игроком, с его слов, это были какие-то витамины, которые входили в перечень запрещённых препаратов. Руслан говорит, что этого не знал. Сам сообщил, что употребил вот эту вещь», — цитирует Айтхожина РИА Новости.

Он отметил, что документ о допинг-пробе защитника пришёл на следующий день после матча четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между командами Казахстана и Украины.

«Тобол» готовит официальную бумагу, но национальная команда к этому никакого отношения не имеет», — сказал он.

Напомним, что Валиуллин отметился дублем во встрече отбора ЧМ-2022 с Украиной.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Украина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022.