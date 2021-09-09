Тренер сборной Украины отреагировал на положительный допинг-тест казахстанского футболиста

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал новость о том, что защитник национальной команды Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин получил положительный результат допинг-теста.

«Отношусь к этому отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Украина сыграла в Казахстане вничью, потеряв важные два очка. Я не привык на чужом горе строить своё счастье», — цитирует Петракова официальный сайт киевского «Динамо».

Напомним, что Валиуллин отметился дублем в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Казахстана и Украины.

Встреча проходила в Казахстане и завершилась со счётом 2:2.

Ранее генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин сообщил, что защитник национальной команды сдал положительный допинг-тест.