Тренер сборной Украины отреагировал на положительный допинг-тест казахстанского футболиста

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал новость о том, что защитник национальной команды Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин получил положительный результат допинг-теста.
Тренер сборной Украины отреагировал на положительный допинг-тест казахстанского футболиста
  • Reuters

«Отношусь к этому отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Украина сыграла в Казахстане вничью, потеряв важные два очка. Я не привык на чужом горе строить своё счастье», — цитирует Петракова официальный сайт киевского «Динамо».

Напомним, что Валиуллин отметился дублем в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Казахстана и Украины.

Встреча проходила в Казахстане и завершилась со счётом 2:2.

Ранее генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин сообщил, что защитник национальной команды сдал положительный допинг-тест.

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