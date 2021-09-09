В «Тоболе» отказались комментировать положительный допинг-тест Валиуллина

Директор казахстанского клуба «Тобол» Николай Панин отреагировал на новость о том, что защитник команды и сборной Казахстана Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест.

«Мы ничего не будем комментировать до окончания разбирательств с самим игроком», — цитирует Панина РИА Новости.

Напомним, что генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин сообщил, что по итогам матча Лиги конференций УЕФА со словацкой «Жилиной» футболист сдал положительный допинг-тест. Документ о допинг-пробе защитника пришёл в федерацию на следующий день после встречи четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Казахстана и Украины, в котором Валиуллин отметился дублем.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков отреагировал на положительный допинг-тест Валиуллина.