В «Тоболе» отказались комментировать положительный допинг-тест Валиуллина

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Директор казахстанского клуба «Тобол» Николай Панин отреагировал на новость о том, что защитник команды и сборной Казахстана Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест.
В «Тоболе» отказались комментировать положительный допинг-тест Валиуллина
  • Reuters

«Мы ничего не будем комментировать до окончания разбирательств с самим игроком», — цитирует Панина РИА Новости.

Напомним, что генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин сообщил, что по итогам матча Лиги конференций УЕФА со словацкой «Жилиной» футболист сдал положительный допинг-тест. Документ о допинг-пробе защитника пришёл в федерацию на следующий день после встречи четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Казахстана и Украины, в котором Валиуллин отметился дублем.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков отреагировал на положительный допинг-тест Валиуллина.

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