В «Тоболе» отказались комментировать положительный допинг-тест Валиуллина
- Reuters
«Мы ничего не будем комментировать до окончания разбирательств с самим игроком», — цитирует Панина РИА Новости.
Напомним, что генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин сообщил, что по итогам матча Лиги конференций УЕФА со словацкой «Жилиной» футболист сдал положительный допинг-тест. Документ о допинг-пробе защитника пришёл в федерацию на следующий день после встречи четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Казахстана и Украины, в котором Валиуллин отметился дублем.
Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков отреагировал на положительный допинг-тест Валиуллина.