Карпин отреагировал на критику в адрес Захаряна

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на критику 18-летнего полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Захарян пытался отрабатываться в последнем матче, но у него были проблемы? Подождите. А в первом матче с Хорватией он не отрабатывал назад? Отрабатывал, и всё было великолепно. По мне, один из лучших игроков матча с Хорватией. Что поменялось? С Хорватией ещё больше приходилось отрабатывать назад, а с Мальтой — нет. Стабильность? У 18-летнего мальчика?» — сказал Карпин в эфире «России 24».

В трёх матчах под руководством Карпина сборная России набрала семь очков. Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Ранее Карпин рассказал, о чём общался со Смоловым до вызова в сборную России.