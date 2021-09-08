Карпин рассказал, о чём общался со Смоловым до вызова в сборную России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре, который был у него с форвардом «Локомотива» Фёдором Смоловым до сентябрьских матчей национальной команды.
Карпин рассказал, о чём общался со Смоловым до вызова в сборную России
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«Я разговаривал со Смоловым до вызова по телефону, мы хорошо пообщались. Обговорили многие моменты, которые могут случиться в сборной: попадает в состав, не попадает. Говорили про то, что он должен быть к этому готов. В сборной нет основных футболистов. Всё зависит от состояния. Сейчас Федя здорово выглядит, но это не означает, что он будет в такой же форме через месяц. Он абсолютно нормально на это отреагировал. Сказал, что изменился, были ошибки по молодости, как он сказал, и он это понимает. Говорит, вы тренер, вы решаете» — заявил Карпин в эфире «России 24».

В трёх матчах под руководством Карпина Смолов забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Карпин оценил квалификацию игроков сборной России.

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