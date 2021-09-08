Карпин оценил квалификацию игроков сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об уровне игроков национальной команды страны.
Карпин оценил квалификацию игроков сборной России
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«Футболисты в сборной очень квалифицированные — одновременно игроков такого уровня у меня никогда не было. Это чувствовалось уже на первой тренировке даже по разминке. Техническое исполнение было на уровне. При правильной подготовке — мы сейчас не говорим о сборной страны, потому что здесь возможно готовиться лишь к матчам — они могут решать высокие задачи. Хотелось бы, чтобы футболисты были со мной больше по времени, чтобы с ними конкретно тренироваться. Но это невозможно, так как нет времени. В таких реалиях здесь больше работа в качестве психолога. Тот случай, когда мы говорим о ментальности, что не надо бояться играть расслабленно: с полной концентрацией, но без давления на самих себя. Давление есть со стороны, но не вешать на себя ещё больший груз ответственности. Это игра, в игре может произойти всё что угодно. Это же так и называется: игра в футбол, а не работа в футбол», — заявил Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее Карпин признался, что в матче с Мальтой волновался вплоть до финального свистка.

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