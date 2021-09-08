Карпин признался, что в матче с Мальтой волновался вплоть до финального свистка

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о своём состоянии после матча группового этапа квалификации к чемпионату мира 2022 года с командой Мальты (2:0).

«В матче с Мальтой волнение присутствовало до последней секунды. Внутри меня всё кипело. Однако это привычное волнение. А то, что было на первой пресс-конференции, да и на последующих, когда я волновался, — это необычно для меня. Обычно чувствую себя лучше. Но когда я на поле и идёт матч, то волнение всегда присутствует. Сегодня иные ощущения: прошла ночь, хотя я поспал всего пять-шесть часов. Понимаю, что до конца ещё не отпустило. Голова до сих пор занята этим процессом. Как только игроки сборной приехали на базу в Новогорск, после чего вышли на первую тренировку, то все тренерские ощущения вернулись обратно. Поле зелёное, мячи круглые, а свисток в руках. Да, перед тобой другие футболисты — с некоторыми ты даже не успел лично пообщаться, — но это то же самое, когда, например, приходишь в новую команду», — заявил Валерий Карпин в эфире программы «Футбол России».

В первых трёх матчах сборная России под руководством Валерия Карпина одержала две победы (над Кипром и Мальтой с одинаковым счётом — 2:0), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Ранее в сети появилось видео моментов, оставшихся за кадром матча Россия — Мальта.