В сети появилось видео моментов, оставшихся за кадром матча Россия — Мальта
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Ролик выложен на YouTube-канале сборной России.
«Наши парни победно завершили сентябрьский сбор. Установки в раздевалке, мотивация от Карпина и шутки Джикии — показываем, что осталось за кадром в матче Россия — Мальта», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.
Россия в Москве обыграла Мальту со счётом 2:0 благодаря голам Фёдора Смолова и Зелимхана Бакаева. Россияне набрали 13 очков и занимают второе место в турнирной таблице своей отборочной группы.
Ранее известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что за сборную России выступают футболисты среднего уровня.