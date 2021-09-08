В сети появилось видео моментов, оставшихся за кадром матча Россия — Мальта

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Опубликовано видео моментов, которые остались за кадром матча отборочного цикла чемпионата мира 2022 года между Россией и Мальтой.
В сети появилось видео моментов, оставшихся за кадром матча Россия — Мальта
  • © РФС

Ролик выложен на YouTube-канале сборной России.

«Наши парни победно завершили сентябрьский сбор. Установки в раздевалке, мотивация от Карпина и шутки Джикии — показываем, что осталось за кадром в матче Россия — Мальта», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Россия в Москве обыграла Мальту со счётом 2:0 благодаря голам Фёдора Смолова и Зелимхана Бакаева. Россияне набрали 13 очков и занимают второе место в турнирной таблице своей отборочной группы.

Ранее известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что за сборную России выступают футболисты среднего уровня.

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