Губерниев считает, что за сборную России выступают футболисты среднего уровня

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об игре сборной России в отборочном матче чемпионата мира — 2022 против Мальты (2:0).

«Только дурачьё может сказать, что выступление сборной России на международной арене и матч с Мальтой — позор. Главное было выиграть, с этой задачей сборная справилась блестяще. Отдельно хочется отметить мастерство Гилерме, который никуда не попал на чемпионат Европы, и гол того же Смолова, на которого не делалась ставка до этого. В конечном счёте мы видим одинаковую картину: кто бы сборную ни тренировал, а уровень российского футбола слабый, футболисты у нас весьма средненькие. Очень сложно лепить из таких игроков команду, которая будет разрывать Мальту на всех участках поля. Но победителей не судят. Сборная России сыграла три матча на ноль, набрала семь очков и с точки зрения результата выглядит великолепно. Сейчас сборная России играет так, как может, как могут наши футболисты. Играть сильнее она просто не может. Тем не менее шанс поехать на чемпионат мира сохраняется. Мы выиграли, как смогли, главное — это три очка», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в августе 2021 года. С того времени россияне успели провести три матча: сыграть вничью с Хорватией (0:0), а также обыграть команды Кипра и Мальты с одинаковым счётом 2:0.

Ранее Сорокин оценил качество игры сборной России по футболу.