Сорокин оценил качество игры сборной России по футболу

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Качество игры национальной команды оставляет вопросы. Я был на игре с Хорватией в Лужниках, и мне как болельщику хотелось бы большей динамики», — цитирует Сорокина РИА Новости.

По его мнению, комментировать игру сборной России сложно, потому что Валерий Карпин только заступил на пост главного тренера.

«Нужно смотреть в более долгосрочной перспективе. Карпин пока ничего не успел сделать, только состав поменял. Посмотрим. Ждём выхода из группы, хотелось бы увидеть Россию на чемпионате мира», — сказал он.

Напомним, что сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также одержала победу над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

После шести туров Россия занимает второе место в группе H с 13 очками, уступая Хорватии по разнице мячей.

Ранее Сорокин рассказал об изменениях стадиона в Петербурге для финала Лиги чемпионов.