Петржела назвал правильным решение ФИФА об отстранении бразильских игроков «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете для бразильских игроков петербургского клуба Клаудиньо и Малкома на выступление за команду до 14 сентября.

«Решение организации правильное. В футболе всегда говорят, что решения ФИФА и УЕФА не оспариваются. На месте клуба нормально принял бы эту новость и продолжил играть без этих игроков», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Зениту» не стоит подавать протест на данное решение, так как для клуба это будет обозначать только потерю денег, а в самой команде в то же время есть много сильных футболистов, способных заменить Клаудиньо и Малкома.

«При таком составе потеря одного-двух игроков ничего не значит. Петербуржцы смогут и без них», — добавил специалист.

Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды. Далее Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на «Зенит» в ФИФА. В итоге Клаудиньо и Малком пропустят матчи «Зенита» с грозненским «Ахматом» и лондонским «Челси».

Ранее экс-вратарь сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев признался, что не понимает решения ФИФА об отстранении бразильских футболистов «Зенита».