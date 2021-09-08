Малафеев не понимает решения ФИФА об отстранении бразильских футболистов «Зенита»

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Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на выступление за команду до 14 сентября для бразильских игроков петербургского клуба Клаудиньо и Малкома.
Малафеев не понимает решения ФИФА об отстранении бразильских футболистов «Зенита»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Борьба с COVID-19 — это, безусловно, важное дело в нашем мире. Стоит в очередной раз поблагодарить всех тех, кто помогает справиться с этой проблемой, но борьба с COVID-19 в мире спорта всё больше напоминает фарс и абсурд», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему также абсолютно непонятна ситуация с преследованием сборной Аргентины полицией Бразилии, несмотря на то что команда соблюдала полную изоляцию и сдавала отрицательные тесты на коронавирус. 

«Я абсолютно не понимаю вещей, когда ФИФА или УЕФА запрещают участвовать в играх футболистам, которые проходят ежедневное тестирование и чуть ли не ежедневно обследуются и держат своё здоровье на контроле», — добавил Малафеев.

Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды. Далее Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на «Зенит» в ФИФА. В итоге Клаудиньо и Малком пропустят матчи «Зенита» с грозненским «Ахматом» и лондонским «Челси».

Ранее в УЕФА прокомментировали отстранение бразильских игроков «Зенита».

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