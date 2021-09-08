В УЕФА прокомментировали отстранение бразильских игроков «Зенита»
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«Вопрос возможной дисквалификации Клаудиньо и Малкома связан с отборочными матчами чемпионата мира. Именно Международная федерация футбола, а не Союз европейских футбольных ассоциаций занимается всеми дисциплинарными вопросами, связанными с этими встречами», — сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды. Далее Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на «Зенит» в ФИФА.
Ранее «Зенит» подтвердил, что ФИФА дисквалифицировала Клаудиньо и Малкома.