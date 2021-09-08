«Зенит» подтвердил, что ФИФА дисквалифицировала Клаудиньо и Малкома

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал новость о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила игрокам Клаудиньо и Малкому выступать за петербургский клуб до 14 сентября.

«Зенит» действительно получил такое письмо и крайне обеспокоен сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте с Международной федерацией футбола, Союзом европейских футбольных ассоциаций и Российским футбольным союзом. Мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему», — сказал Макаренко.

Пресс-секретарь петербургского клуба отметил, что «Зенит» отправил мотивированный ответ в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и в ФИФА с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию, но никаких чётких разъяснений не получили.

«Мы видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, потому что несколько клубов, участвующих в европейских кубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих футболистов в национальную команду Бразилии. Считаем, что футбол должен быть на первом месте и все сборные, клубы и их игроки должны находиться в равных условиях», — сказал он.

Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды.

Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на «Зенит» в ФИФА.