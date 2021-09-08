Юрист рассказал, может ли «Зенит» обжаловать запрет ФИФА по Клаудиньо и Малкому
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- РИА Новости
«Санкции Международной федерации футбола можно обжаловать, но это займёт долгое время. Так что не думаю, что в этом есть какой-то смысл», — цитирует Прокопца «Чемпионат».
По мнению юриста, вопрос можно было решить, заранее связавшись с Бразильской конфедерацией футбола.
«Понятно, что Международная федерация футбола будет защищать систему национальных команд. Если клубы начнут решать, кого отпускать в сборные, то турниры станут менее привлекательными, так как туда будут приезжать не самые сильные футболисты», — сказал он.
Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды.
Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на «Зенит» в ФИФА.