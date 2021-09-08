Юрист рассказал, может ли «Зенит» обжаловать запрет ФИФА по Клаудиньо и Малкому

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал новость о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила игрокам «Зенита» Клаудиньо и Малкому выступать за петербургский клуб до 14 сентября.

«Санкции Международной федерации футбола можно обжаловать, но это займёт долгое время. Так что не думаю, что в этом есть какой-то смысл», — цитирует Прокопца «Чемпионат».

По мнению юриста, вопрос можно было решить, заранее связавшись с Бразильской конфедерацией футбола.

«Понятно, что Международная федерация футбола будет защищать систему национальных команд. Если клубы начнут решать, кого отпускать в сборные, то турниры станут менее привлекательными, так как туда будут приезжать не самые сильные футболисты», — сказал он.

Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды.

Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на «Зенит» в ФИФА.