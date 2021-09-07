Форвард «Вольфсбурга» Мехмеди может перейти в «Ахмат»

Швейцарский форвард «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди может оказаться в «Ахмате».

Как сообщает Watson, клуб из Грозного заинтересован в покупке швейцарца. Однако Мехмеди дал понять, что у него нет большого желания переезжать из Германии в Россию.

Летнее трансферное окно закрывается в России 7 сентября.

30-летний Мехмеди провёл за сборную Швейцарии 76 матчей и забил десять мячей. За «Вольфсбург» нападающий с 2018 года сыграл 71 матч (девять голов).

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил контракт с клубом.