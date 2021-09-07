«Чемпионат»: «Краснодар» продлил контракт с Сулеймановым

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Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил контракт с клубом.
«Чемпионат»: «Краснодар» продлил контракт с Сулеймановым
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В настоящий момент решается вопрос с его арендой в другой клуб.

Срок прежнего контракта Шапи с «Краснодаром» истекал летом 2022 года. В прошлом сезоне Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил четыре мяча. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Сулейманов принял участие в четырёх матчах, но не отметился результативными действиями. 

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отдаст Сулейманова в аренду на год в турецкий клуб.

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