Булыкин: я бы не ждал опасности от Мальты

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты.

«Я бы не ждал опасности от Мальты, а ждал бы быстрого первого гола сборной России. В современном футболе играть умеют все, но уровень мальтийцев не такой высокий, чтобы переживать за результат», — цитируют Булыкина «Известия».

По его мнению, из-за травмированных футболистов у сборной России будет несущественная ротация по сравнению со встречей на Кипре.

«Мы увидим впереди форвардов, которые реализуют свои моменты. Я имею в виду Фёдора Смолова», — сказал он.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России обратились к болельщикам перед матчем отбора ЧМ-2022 с Мальтой.