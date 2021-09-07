ECA включила в состав исполкома представителей «Атлетико», «Интера» и «Тоттенхэма»

В Женеве состоялись выборы в состав исполкома Европейской ассоциации клубов (ECA).

Как сообщает пресс-служба ECA, в состав исполкома были избраны исполнительный директор испанского «Атлетико Мардрид» Мигель Анхель Жил Марин, исполнительный директор итальянского «Интера» Алессандро Антонелло и президент английского «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви.

В прошедшем сезоне в состав ассоциации входило 234 клуба.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Франции (FFF) может выступить в поддержку идеи Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.